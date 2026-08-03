Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
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03.08.2026 15:19:42
EQS-DD: Kapsch TrafficCom AG: KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH, FN 170439 x, Verpfändung von 9.050.614 Aktien
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
03.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kapsch TrafficCom AG
|Am Europlatz 2
|1120 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.kapschtraffic.com
|LEI Code:
|529900PD3SI453KAW989
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106248 03.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Kapsch TrafficCom AG
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|EQS-DD: Kapsch TrafficCom AG: KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH, FN 170439 x, Verpfändung von 9.050.614 Aktien (EQS Group)
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|EQS-DD: Kapsch TrafficCom AG: KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH, FN 170439 x, Pledge of 9,050,614 shares (EQS Group)
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