Kapsch TrafficCom Aktie

Kapsch TrafficCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9

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03.08.2026 15:19:42

EQS-DD: Kapsch TrafficCom AG: KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH, FN 170439 x, Verpfändung von 9.050.614 Aktien




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.08.2026 / 15:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH, FN 170439 x

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Mag.
Vorname: Georg
Nachname(n): Kapsch
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Kapsch TrafficCom AG

b) LEI
529900PD3SI453KAW989 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT000KAPSCH9

b) Art des Geschäfts
Verpfändung von 9.050.614 Aktien

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
29.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


03.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Wien
Österreich
Internet: www.kapschtraffic.com
LEI Code: 529900PD3SI453KAW989



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106248  03.08.2026 CET/CEST





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