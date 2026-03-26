EQS-DD: KION GROUP AG: Valeria Jimena Gargiulo, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.03.2026 / 16:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Valeria Jimena Nachname(n): Gargiulo

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

KION GROUP AG

b) LEI

5299005KY91C4C6U9H17

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000KGX8881

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 45,78 EUR 8.835,54 EUR 45,80 EUR 31.373,00 EUR 45,82 EUR 31.157,60 EUR 45,86 EUR 25.314,72 EUR 45,84 EUR 22.003,20 EUR 45,88 EUR 25.509,28 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 45,8339 EUR 144.193,3400 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

26.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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