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WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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26.03.2026 16:23:11

EQS-DD: KION GROUP AG: Valeria Jimena Gargiulo, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.03.2026 / 16:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Valeria Jimena
Nachname(n): Gargiulo

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
KION GROUP AG

b) LEI
5299005KY91C4C6U9H17 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000KGX8881

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
45,78 EUR 8.835,54 EUR
45,80 EUR 31.373,00 EUR
45,82 EUR 31.157,60 EUR
45,86 EUR 25.314,72 EUR
45,84 EUR 22.003,20 EUR
45,88 EUR 25.509,28 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
45,8339 EUR 144.193,3400 EUR

e) Datum des Geschäfts
25.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


26.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: KION GROUP AG
Thea-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt/Main
Deutschland
Internet: www.kiongroup.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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