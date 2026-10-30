Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
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30.10.2026 16:02:55
EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Bernd Spies, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
30.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
|Moosacher Strasse 80
|80809 München
|Deutschland
|Internet:
|ir.knorr-bremse.com
|LEI Code:
|5299001GRRO0Z25YZT52
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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107712 30.10.2026 CET/CEST
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