Knorr-Bremse Aktie

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WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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30.10.2026 15:59:30

EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Dr. Nicolas Lange, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.10.2026 / 15:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Nicolas
Nachname(n): Lange

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

b) LEI
5299001GRRO0Z25YZT52 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000KBX1006

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
89,85 EUR 35.850,15 EUR
89,90 EUR 8.990,00 EUR
90,00 EUR 5.130,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
89,8744 EUR 49.970,15 EUR

e) Datum des Geschäfts
30.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


30.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
Moosacher Strasse 80
80809 München
Deutschland
Internet: ir.knorr-bremse.com
LEI Code: 5299001GRRO0Z25YZT52



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107708  30.10.2026 CET/CEST





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