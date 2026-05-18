EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Dr. Nicolas Lange, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



18.05.2026 / 16:01 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Nicolas Nachname(n): Lange

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Berichtigung

Aggregierte Informationen vertauscht

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

b) LEI

5299001GRRO0Z25YZT52

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000KBX1006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 103,20 EUR 4.437,60 EUR 103,40 EUR 14.165,80 EUR 102,90 EUR 17.493,00 EUR 103,10 EUR 14.846,40 EUR 103,10 EUR 13.506,10 EUR 103,00 EUR 17.201,00 EUR 103,00 EUR 13.081,00 EUR 103,00 EUR 2.575,00 EUR 103,00 EUR 206,00 EUR 103,30 EUR 14.978,50 EUR 103,30 EUR 9.297,00 EUR 103,30 EUR 12.292,70 EUR 103,40 EUR 3.722,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 103,15 EUR 137.802,50 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Berichtigunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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