EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Marc Llistosella, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



18.05.2026 / 13:24 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Marc Last name(s): Llistosella

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

b) LEI

5299001GRRO0Z25YZT52

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000KBX1006

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 103.20 EUR 47 EUR 103.30 EUR 174 EUR 102.60 EUR 161 EUR 103.00 EUR 175 EUR 103.20 EUR 183 EUR 102.90 EUR 175 EUR 103.30 EUR 292 EUR 103.20 EUR 152 EUR 103.10 EUR 186 EUR 102.70 EUR 100 EUR 102.80 EUR 104 EUR 102.70 EUR 326 EUR 102.60 EUR 21 EUR 102.40 EUR 84 EUR 102.20 EUR 157 EUR 102.70 EUR 83 EUR 102.80 EUR 9 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 102.915 EUR 249,980.20 EUR

e) Date of the transaction

15/05/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

18.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News



