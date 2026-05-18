Knorr-Bremse Aktie

Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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18.05.2026 13:25:39

EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Marc Llistosella, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.05.2026 / 13:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Marc
Nachname(n): Llistosella

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

b) LEI
5299001GRRO0Z25YZT52 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000KBX1006

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
103,20 EUR 47 EUR
103,30 EUR 174 EUR
102,60 EUR 161 EUR
103,00 EUR 175 EUR
103,20 EUR 183 EUR
102,90 EUR 175 EUR
103,30 EUR 292 EUR
103,20 EUR 152 EUR
103,10 EUR 186 EUR
102,70 EUR 100 EUR
102,80 EUR 104 EUR
102,70 EUR 326 EUR
102,60 EUR 21 EUR
102,40 EUR 84 EUR
102,20 EUR 157 EUR
102,70 EUR 83 EUR
102,80 EUR 9 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
102,915 EUR 249.980,20 EUR

e) Datum des Geschäfts
15.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
Moosacher Strasse 80
80809 München
Deutschland
Internet: ir.knorr-bremse.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104950  18.05.2026 CET/CEST





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