EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Acquisition: Acquisition through tender under the mandatory offer published by ENNOCONN Corporation on 29 June 2026. This notification relates to the ...



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



13.07.2026 / 18:55 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: ENNOCONN CORPORATION

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: First name: Fu-Chuan Last name(s): Chu Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Kontron AG

b) LEI

5299002PSXXMVHB26433

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: AT0000A0E9W5

b) Nature of the transaction

Acquisition: Acquisition through tender under the mandatory offer published by ENNOCONN Corporation on 29 June 2026. This notification relates to the shares referred to in the notification published today pursuant to Section 23(1), first sentence, No. 1 of the German Securities Acquisition and Takeover Act (‘WpÜG’), excluding those 350, 000 shares that were already disclosed in a separate Directors’ Dealings notification dated 8 July 2026. The date of the transaction stated in this notification refers to the reporting reference date in accordance with the WpÜG notification, namely 12 July 2026 at 18:00 CEST.

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 23.5 EUR 300,000 Units

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 23.5000 EUR 300,000.0000 Units

e) Date of the transaction

12/07/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

13.07.2026 CET/CEST

View original content: EQS News



