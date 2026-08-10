Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
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10.08.2026 18:40:59
EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Acquisition: This announcement corrects the announcement dated July 30, 2026, with regard to the number of shares; the comments contained therein remain ...
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Amendment
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
10.08.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|https://www.kontron.com
|LEI Code:
|5299002PSXXMVHB26433
|End of News
|EQS News Service
|
106452 10.08.2026 CET/CEST
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