EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Acquisition: This announcement corrects the announcement dated July 30, 2026, with regard to the number of shares; the comments contained therein remain ...



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



10.08.2026 / 18:40 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: ENNOCONN CORPORATION

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: First name: Fu-Chuan Last name(s): Chu Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Amendment

The number of shares is being corrected because the paying agent’s final report did not include 179,027 Kontron shares that were tendered by the deadline.

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Kontron AG

b) LEI

5299002PSXXMVHB26433

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: AT0000A0E9W5

b) Nature of the transaction

Acquisition: This announcement corrects the announcement dated July 30, 2026, with regard to the number of shares; the comments contained therein remain equally applicable.

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 23.5 EUR 11,616,445 Units

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 23.5000 EUR 11,616,445.0000 Units

e) Date of the transaction

27/07/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

a) Namea) Position / statusb) Amendmenta) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

10.08.2026 CET/CEST

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