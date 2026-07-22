EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Acquisition through tender in the mandatory tender offer published by ENNOCONN Corporation on June 29, 2026. This notification relates to the shares ...



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



22.07.2026 / 19:30 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: ENNOCONN CORPORATION

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: First name: Fu-Chuan Last name(s): Chu Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Kontron AG

b) LEI

5299002PSXXMVHB26433

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: AT0000A0E9W5

b) Nature of the transaction

Acquisition through tender in the mandatory tender offer published by ENNOCONN Corporation on June 29, 2026. This notification relates to the shares specified in the notification published today pursuant to Section 23(1), first sentence, No. 1 of the German Securities Acquisition and Takeover Act (“WpÜG”), excluding those shares for which Directors’ Dealings notifications have already been filed upon their tender. The transaction date specified in this announcement refers to the reporting deadline set forth in the WpÜG announcement, namely July 21, 2026, at 18:00 CEST.

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 23.5 EUR 198,651 Units

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 23.5000 EUR 198,651.0000 Units

e) Date of the transaction

21/07/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

22.07.2026 CET/CEST

View original content: EQS News



