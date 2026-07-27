Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
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27.07.2026 19:30:54
EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Acquisition through tender in the mandatory tender offer published by ENNOCONN Corporation on June 29, 2026. This notification relates to the shares ...
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
27.07.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|https://www.kontron.com
|LEI Code:
|5299002PSXXMVHB26433
|End of News
|EQS News Service
|
106178 27.07.2026 CET/CEST
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