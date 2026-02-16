Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|
16.02.2026 12:35:05
EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
16.02.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|https://www.kontron.com
|End of News
|EQS News Service
|
103288 16.02.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Kontron
|
17:58
|XETRA-Handel TecDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
12:35
|EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, buy (EQS Group)
|
12:35
|EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Kauf (EQS Group)
|
12:33
|EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD, Kauf (EQS Group)
|
12:33
|EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD, buy (EQS Group)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Kontron
|13.01.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|Kontron Buy
|Warburg Research
|31.08.20
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|14.04.20
|Kontron neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|26.08.19
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|Kontron
|23,70
|1,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.