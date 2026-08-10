Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|
10.08.2026 18:40:59
EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Erwerb: Diese Meldung stellt eine Berichtigung der Meldung vom 30.07.2026 hinsichtlich der Anzahl der Aktien dar, die dort enthaltenen Anmerkungen gelten ...
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a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
10.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.kontron.com
|LEI Code:
|5299002PSXXMVHB26433
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106452 10.08.2026 CET/CEST
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