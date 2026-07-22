Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|
22.07.2026 19:30:46
EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Erwerb durch Einlieferung in das von der ENNOCONN Corporation am 29.06.2026 veröffentlichte Pflichtangebot. Diese Meldung bezieht sich auf die Aktien ...
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b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
22.07.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.kontron.com
|LEI Code:
|5299002PSXXMVHB26433
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106142 22.07.2026 CET/CEST
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