Kontron Aktie

Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.07.2026 19:30:46

EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Erwerb durch Einlieferung in das von der ENNOCONN Corporation am 29.06.2026 veröffentlichte Pflichtangebot. Diese Meldung bezieht sich auf die Aktien ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.07.2026 / 19:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: ENNOCONN CORPORATION

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Fu-Chuan
Nachname(n): Chu
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Kontron AG

b) LEI
5299002PSXXMVHB26433 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000A0E9W5

b) Art des Geschäfts
Erwerb durch Einlieferung in das von der ENNOCONN Corporation am 29.06.2026 veröffentlichte Pflichtangebot. Diese Meldung bezieht sich auf die Aktien gemäß der heute veröffentlichten Meldung nach § 23 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 des deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes („WpÜG“), abzüglich jener Aktien, für die anlässlich der Einlieferung bereits Directors' Dealings-Meldungen abgegeben wurden. Das in dieser Meldung angegebene Datum des Geschäfts bezieht sich auf den Meldestichtag gemäß der WpÜG-Meldung, somit den 21.07.2026, 18:00 MESZ.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
23,5 EUR 198.651 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
23,5000 EUR 198.651,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
21.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


22.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Internet: https://www.kontron.com
LEI Code: 5299002PSXXMVHB26433



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106142  22.07.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kontron

mehr Nachrichten
TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Profitable Kontron-Anlage? Vor Jahren Kontron-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

19:33
 EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Erwerb durch Einlieferung in das von der ENNOCONN Corporation am 29.06.2026 veröffentlichte Pflichtangebot. Diese Meldung bezieht sich auf die Aktien ... (EQS Group)
19:33
 EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Acquisition through tender in the mandatory tender offer published by ENNOCONN Corporation on June 29, 2026. This notification relates to the shares ... (EQS Group)
19:30
 EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
19:30
 EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
22.07.26
 EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Acquisition through tender in the mandatory tender offer published by ENNOCONN Corporation on June 29, 2026. This notification relates to the shares ... (EQS Group)
22.07.26
 EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Erwerb durch Einlieferung in das von der ENNOCONN Corporation am 29.06.2026 veröffentlichte Pflichtangebot. Diese Meldung bezieht sich auf die Aktien ... (EQS Group)
21.07.26
 EQS-News: Kontron gewinnt neuen europäischen Kunden für in Deutschland gefertigte 5G-Automotive-Module (EQS Group)
21.07.26
 EQS-News: Kontron secures a new European customer for 5G automotive modules manufactured in Germany (EQS Group)

Analysen zu Kontron

mehr Analysen
11.06.26 Kontron Buy Warburg Research
08.05.26 Kontron Buy Warburg Research
07.05.26 Kontron Kaufen DZ BANK
07.05.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
30.03.26 Kontron kaufen Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kontron 22,84 -0,52% Kontron

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen