16.02.2026 12:33:06

EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.02.2026 / 12:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: ENNOCONN INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Fu-Chuan
Nachname(n): Chu
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Kontron AG

b) LEI
5299002PSXXMVHB26433 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000A0E9W5

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
23,067395 EUR 1.432 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
23,0674 EUR 1.432,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
13.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: FRAA - BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT
MIC: XFRA


16.02.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Internet: https://www.kontron.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103286  16.02.2026 CET/CEST





