EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.02.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: ENNOCONN INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Fu-Chuan Nachname(n): Chu Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Kontron AG

b) LEI

5299002PSXXMVHB26433

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000A0E9W5

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 23,281 EUR 21.221 Stück 23,445 EUR 15.670 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 23,3507 EUR 36.891,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

24.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: FRAA - BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT MIC: XFRA

26.02.2026 CET/CEST

