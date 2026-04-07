WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

07.04.2026 07:01:27

EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

07.04.2026 / 07:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Hannes
Last name(s): Niederhauser

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Kontron AG

b) LEI
5299002PSXXMVHB26433 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Derivative
ISIN: AT0000A0E9W5

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
3 EUR 57,688 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
3.0000 EUR 57,688.0000 Units

e) Date of the transaction
03/04/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


Language: English
Company: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Austria
Internet: https://www.kontron.com



 
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

