Kontron Aktie

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

11.05.2026 11:56:12

EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

11.05.2026 / 11:54 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Hannes
Last name(s): Niederhauser

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Kontron AG

b) LEI
5299002PSXXMVHB26433 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: AT0000A0E9W5

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
23.00 EUR 2,000 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
23.0000 EUR 2,000.0000 Units

e) Date of the transaction
11/05/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: FRAA - BOERSE FRANKFURT - REGULATED MARKET
MIC: XETR


Language: English
Company: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Austria
Internet: https://www.kontron.com



 
End of News EQS News Service




104748  11.05.2026 CET/CEST





Analysen zu Kontron

mehr Analysen
08.05.26 Kontron Buy Warburg Research
07.05.26 Kontron Kaufen DZ BANK
07.05.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
30.03.26 Kontron kaufen Warburg Research
30.03.26 Kontron Buy Warburg Research
