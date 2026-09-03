Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|
03.09.2026 14:11:46
EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
03.09.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|https://www.kontron.com
|LEI Code:
|5299002PSXXMVHB26433
|End of News
|EQS News Service
|
106872 03.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Kontron
|
03.09.26
|EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, Kauf (EQS Group)
|
03.09.26
|EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy (EQS Group)
|
02.09.26
|Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
02.09.26
|EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, Kauf (EQS Group)
|
02.09.26
|EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy (EQS Group)
|
02.09.26
|Börse Frankfurt: TecDAX liegt am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Kontron
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Halten
|Warburg Research
|06.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Halten
|Warburg Research
|06.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Halten
|Warburg Research
|06.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.20
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|14.04.20
|Kontron neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|26.08.19
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Kontron
|21,42
|-0,28%
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