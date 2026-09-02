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WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

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02.09.2026 13:09:52

EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.09.2026 / 13:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Hannes
Nachname(n): Niederhauser

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Kontron AG

b) LEI
5299002PSXXMVHB26433 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000A0E9W5

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
21,44 EUR 3.000 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
21,4400 EUR 3.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
02.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: FRAA - BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT
MIC: XETR


02.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Internet: https://www.kontron.com
LEI Code: 5299002PSXXMVHB26433



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106854  02.09.2026 CET/CEST





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