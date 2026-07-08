EQS-DD: Kontron AG: Michael Riegert, Veräußerung von Aktien aus einem Aktienoptionsprogramm durch Annahme des Pflichtangebots der Ennoconn Corporation vom 29.06.2026



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.07.2026 / 20:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Michael Nachname(n): Riegert

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Kontron AG

b) LEI

5299002PSXXMVHB26433

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000A0E9W5

b) Art des Geschäfts

Veräußerung von Aktien aus einem Aktienoptionsprogramm durch Annahme des Pflichtangebots der Ennoconn Corporation vom 29.06.2026

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 23,5 EUR 100.000 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 23,5000 EUR 100.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

06.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

08.07.2026 CET/CEST

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