KST Beteiligungs Aktie
WKN DE: A16130 / ISIN: DE000A161309
|
14.09.2026 18:13:53
EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Martin Schmitt, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
14.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|KST Beteiligungs AG
|Fronäckerstaße 34
|71063 Sindelfingen
|Germany
|Internet:
|www.kst-ag.de
|LEI Code:
|529900D7BWFE3K9KJ964
|End of News
|EQS News Service
|
107058 14.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu KST Beteiligungs AG
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18:13
|EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Martin Schmitt, Kauf (EQS Group)
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18:13
|EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Martin Schmitt, buy (EQS Group)
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20.07.26
|EQS-News: Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert) (EQS Group)
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27.04.26
|EQS-News: Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert) (EQS Group)
Analysen zu KST Beteiligungs AG
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