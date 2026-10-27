KST Beteiligungs Aktie

KST Beteiligungs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A16130 / ISIN: DE000A161309

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27.10.2026 10:31:33

EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Martin Schmitt, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

27.10.2026 / 10:30 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Martin
Last name(s): Schmitt

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
KST Beteiligungs AG

b) LEI
529900D7BWFE3K9KJ964 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A161309

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
1.11 EUR 6,660.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
1.1100 EUR 6,660.0000 EUR

e) Date of the transaction
26/10/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Tradegate
MIC: TGAT


27.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: KST Beteiligungs AG
Fronäckerstaße 34
71063 Sindelfingen
Germany
Internet: www.kst-ag.de
LEI Code: 529900D7BWFE3K9KJ964



 
End of News EQS News Service




107670  27.10.2026 CET/CEST





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