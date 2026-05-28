LAIQON Aktie
WKN DE: A12UP2 / ISIN: DE000A12UP29
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28.05.2026 18:06:48
EQS-DD: LAIQON AG: Plate Verwaltungs GmbH, VERKAUF Schuldtitel ISIN: DE000A351P38 Abgang von Stück [751] Teil-Schuldverschreibungen der Wandelanleihe 2023/2028 der LAIQON AG (ISIN: DE000A351P38) ...
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
28.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LAIQON AG
|An der Alster 42
|20099 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|https://laiqon.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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105202 28.05.2026 CET/CEST
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