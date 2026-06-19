LANXESS Aktie

LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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19.06.2026 09:11:02

EQS-DD: LANXESS Aktiengesellschaft: Frederique van Baarle, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

19.06.2026 / 09:10 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Frederique
Last name(s): van Baarle

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
LANXESS Aktiengesellschaft

b) LEI
529900PTLRE72EMYIJ77 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005470405

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
15.66 EUR 112,752.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
15.6600 EUR 112,752.0000 EUR

e) Date of the transaction
17/06/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


19.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: LANXESS Aktiengesellschaft
Kennedyplatz 1
50569 Cologne
Germany
Internet: www.lanxess.com



 
End of News EQS News Service




105598  19.06.2026 CET/CEST





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