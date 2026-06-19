LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
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19.06.2026 10:21:54
EQS-DD: LANXESS Aktiengesellschaft: Matthias Zachert, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
19.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LANXESS Aktiengesellschaft
|Kennedyplatz 1
|50569 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.lanxess.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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105602 19.06.2026 CET/CEST
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