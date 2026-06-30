EQS-DD: LEG Immobilien SE: Dr. Kathrin Köhling, Purchase of 443 shares through exercise of subscription rights in connection with the scrip dividend for fiscal year 2025.



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



30.06.2026 / 13:19 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: Dr. First name: Kathrin Last name(s): Köhling

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

LEG Immobilien SE

b) LEI

391200SO40AKONBO0Z96

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000LEG1110

b) Nature of the transaction

Purchase of 443 shares through exercise of subscription rights in connection with the scrip dividend for fiscal year 2025.

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 49.348 EUR 21,861.164 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 49.3480 EUR 21,861.1640 EUR

e) Date of the transaction

30/06/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

30.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News



