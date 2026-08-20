LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|
20.08.2026 10:36:43
EQS-DD: LEG Immobilien SE: Lars von Lackum, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
20.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|LEG Immobilien SE
|Flughafenstraße 99
|40474 Düsseldorf
|Germany
|Internet:
|www.leg-se.com
|LEI Code:
|391200SO40AKONBO0Z96
|End of News
|EQS News Service
|
106724 20.08.2026 CET/CEST
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