LEG Immobilien Aktie

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WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

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10.08.2026 11:05:01

EQS-DD: LEG Immobilien SE: Lars von Lackum, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.08.2026 / 11:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Lars
Nachname(n): von Lackum

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
LEG Immobilien SE

b) LEI
391200SO40AKONBO0Z96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000LEG1110

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
52,30 EUR 26.202,30 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
52,30 EUR 26.202,30 EUR

e) Datum des Geschäfts
07.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: XGAT


10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: LEG Immobilien SE
Flughafenstraße 99
40474 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.leg-se.com
LEI Code: 391200SO40AKONBO0Z96



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106428  10.08.2026 CET/CEST





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