LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
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08.06.2026 09:32:49
EQS-DD: LEG Immobilien SE: Michael Zimmer, Gewährung von 7.400 Bezugsrechten im Zusammenhang mit der Durchführung der Aktienwahldividende für das Geschäftsjahr 2025
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LEG Immobilien SE
|Flughafenstraße 99
|40474 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.leg-se.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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105376 08.06.2026 CET/CEST
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