EQS-DD: Lenzing AG: Christian Skilich, Allocation of 1,710 pieces of subscription rights in the course of a cash capital increase



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



08.10.2026 / 08:28 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Christian Last name(s): Skilich

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Lenzing AG

b) LEI

529900BKFJBI0QRDJH63

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Financial instrument linked to a share or a debt instrument ISIN: AT0000A3XCR6

b) Nature of the transaction

Allocation of 1,710 pieces of subscription rights in the course of a cash capital increase

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 0.0 EUR 1,710 Units

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 0.0 EUR 1,710 Units

e) Date of the transaction

06/10/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: VIENNA STOCK EXCHANGE MIC: XWBO

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

08.10.2026 CET/CEST

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