09.02.2026 08:52:31

EQS-DD: Lenzing AG: Christian Skilich, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.02.2026 / 08:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Christian
Nachname(n): Skilich

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Lenzing AG

b) LEI
529900BKFJBI0QRDJH63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000644505

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
27,3 EUR 1.750 Stück
27,7 EUR 150 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
27,3316 EUR 1.900,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
06.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


09.02.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Internet: www.lenzing.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103140  09.02.2026 CET/CEST





