06.02.2026 10:23:28

EQS-DD: Lenzing AG: Dr. Franz Gasselsberger, sell




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

06.02.2026 / 10:22 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Franz
Last name(s): Gasselsberger

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Lenzing AG

b) LEI
529900BKFJBI0QRDJH63 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: AT0000644505

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
26.5 EUR 3,845 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
26.5000 EUR 3,845.0000 Units

e) Date of the transaction
04/02/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Vienna Stock Exchange
MIC: XWBO


06.02.2026 CET/CEST
View original content: EQS News















Language: English
Company: Lenzing AG
4860 Lenzing
Austria
Internet: www.lenzing.com



 
End of News EQS News Service




103124  06.02.2026 CET/CEST





