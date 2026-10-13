Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|
13.10.2026 13:43:45
EQS-DD: Lenzing AG: Georg Kasperkovitz, Erwerb: Ausübung Bezugsrechte
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
13.10.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Internet:
|www.lenzing.com
|LEI Code:
|529900BKFJBI0QRDJH63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107484 13.10.2026 CET/CEST
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|Lenzing buy
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|16.03.20
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|30.01.20
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
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|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
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