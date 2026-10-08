Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|
08.10.2026 08:36:54
EQS-DD: Lenzing AG: Oberbank AG, Allocation of 1,493,524 pieces of subscription rights in the course of a cash capital increase
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
08.10.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Austria
|Internet:
|www.lenzing.com
|LEI Code:
|529900BKFJBI0QRDJH63
|End of News
|EQS News Service
|
107404 08.10.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lenzing AG
|
08.10.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
08.10.26
|Börse Wien in Rot: ATX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
08.10.26
|ATX aktuell: So performt der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
08.10.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
08.10.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime am Donnerstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
08.10.26
|Verluste in Wien: ATX Prime liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
08.10.26
|Wiener Börse-Handel ATX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Lenzing AG
|02.10.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|26.07.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|11.03.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|07.10.21
|Lenzing kaufen
|Baader Bank
|12.05.20
|Lenzing verkaufen
|Deutsche Bank AG
|27.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|16.03.20
|Lenzing Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|30.01.20
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lenzing AG
|10,42
|-16,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.