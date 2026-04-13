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Limes Schlosskliniken Aktie

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WKN DE: A0JDBC / ISIN: DE000A0JDBC7

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13.04.2026 08:52:30

EQS-DD: Limes Schlosskliniken AG: GMF Capital GmbH, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.04.2026 / 08:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: GMF Capital GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Gert
Nachname(n): Frank
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Limes Schlosskliniken AG

b) LEI
391200Z8HTYQVFL9IB58 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0JDBC7

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
480,00 EUR 4.800.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
480,00 EUR 4.800.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
10.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


13.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News













Sprache: Deutsch
Unternehmen: Limes Schlosskliniken AG
Kaiser-Wilhelm-Ring 26
50672 Köln
Deutschland



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104352  13.04.2026 CET/CEST





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