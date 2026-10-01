LPKF Laser & Electronics Aktie
WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000
|
01.10.2026 11:40:42
EQS-DD: LPKF Laser & Electronics SE: Dr. Klaus Fiedler, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
01.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|LPKF Laser & Electronics SE
|Osteriede 7
|30827 Garbsen
|Germany
|Internet:
|www.lpkf.com
|LEI Code:
|529900BCQXUJL7J96G45
|End of News
|EQS News Service
|
107332 01.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu LPKF Laser & Electronics AG
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
01.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
01.10.26
|EQS-DD: LPKF Laser & Electronics SE: Dr. Klaus Fiedler, buy (EQS Group)
|
01.10.26
|EQS-DD: LPKF Laser & Electronics SE: Dr. Klaus Fiedler, Kauf (EQS Group)
|
01.10.26
|EQS-DD: LPKF Laser & Electronics SE: Peter Mümmler, Kauf (EQS Group)
|
01.10.26
|EQS-DD: LPKF Laser & Electronics SE: Peter Mümmler, buy (EQS Group)
|
01.10.26
|Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu LPKF Laser & Electronics AG
|01.10.26
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|27.07.26
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|17.09.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|02.05.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|30.04.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.10.26
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|27.07.26
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|17.09.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|02.05.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|30.04.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.10.26
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|27.07.26
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|17.09.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|02.05.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|30.04.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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Aktien in diesem Artikel
|LPKF Laser & Electronics AG
|16,85
|3,06%