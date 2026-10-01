LPKF Laser & Electronics Aktie

LPKF Laser & Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000

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01.10.2026 11:40:42

EQS-DD: LPKF Laser & Electronics SE: Dr. Klaus Fiedler, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

01.10.2026 / 11:39 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Klaus
Last name(s): Fiedler

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
LPKF Laser & Electronics SE

b) LEI
529900BCQXUJL7J96G45 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0006450000

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
14.60 EUR 49,640.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
14.6000 EUR 49,640.0000 EUR

e) Date of the transaction
30/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Tradegate
MIC: XETR


01.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: LPKF Laser & Electronics SE
Osteriede 7
30827 Garbsen
Germany
Internet: www.lpkf.com
LEI Code: 529900BCQXUJL7J96G45



 
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107332  01.10.2026 CET/CEST





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01.10.26 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
27.07.26 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
17.09.25 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
02.05.25 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
30.04.25 LPKF Laser & Electronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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Aktien in diesem Artikel

LPKF Laser & Electronics AG 16,85 3,06% LPKF Laser & Electronics AG

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