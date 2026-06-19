Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier Aktie
WKN: 519990 / ISIN: DE0005199905
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19.06.2026 17:24:09
EQS-DD: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Christian Rudolf Greiner Verwaltungs GmbH, sell
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
19.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
|Marienplatz 11
|80331 München
|Germany
|Internet:
|www.ludwigbeck.de
|End of News
|EQS News Service
|
105656 19.06.2026 CET/CEST
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|Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG
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