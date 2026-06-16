Lübke Kelber Aktie

Lübke Kelber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A35JR3 / ISIN: DE000A35JR33

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16.06.2026 11:00:38

EQS-DD: Lübke Kelber AG: JFK Vermögensverwaltungs GmbH, Zeichnung von 40.000 neuen Aktien mit einem Ausgabebetrag von je EUR 10,00 im Rahmen einer Barkapitalerhöhung




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.06.2026 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: JFK Vermögensverwaltungs GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Jürgen F.
Nachname(n): Kelber
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Lübke Kelber AG

b) LEI
391200GBVCY0TVHFDV65 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A35JR33

b) Art des Geschäfts
Zeichnung von 40.000 neuen Aktien mit einem Ausgabebetrag von je EUR 10,00 im Rahmen einer Barkapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
10,00 EUR 400.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
10,00 EUR 400.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
10.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


16.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lübke Kelber AG
Taunusstr. 6
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.luebke-kelber-ag.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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