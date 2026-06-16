Lübke Kelber Aktie
WKN DE: A35JR3 / ISIN: DE000A35JR33
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16.06.2026 11:00:40
EQS-DD: Lübke Kelber AG: Jürgen F. Kelber, Zeichnung von 20.000 neuen Aktien mit einem Ausgabebetrag von je EUR 10,00 im Rahmen einer Barkapitalerhöhung
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
16.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lübke Kelber AG
|Taunusstr. 6
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.luebke-kelber-ag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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105550 16.06.2026 CET/CEST
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