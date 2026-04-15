Marinomed Biotech Aktie

Marinomed Biotech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6

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15.04.2026 08:49:37

EQS-DD: Marinomed Biotech AG: Eva Prieschl-Grassauer, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.04.2026 / 08:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Eva
Nachname(n): Prieschl-Grassauer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Marinomed Biotech AG

b) LEI
529900GN3B1EN80XF405 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: ATMARINOMED6

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
14,0 EUR 357 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
14,0 EUR 357 Stück

e) Datum des Geschäfts
13.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


15.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Marinomed Biotech AG
Hovengasse 25
2100 Korneuburg
Österreich
Internet: www.marinomed.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104414  15.04.2026 CET/CEST





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