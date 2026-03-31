Marinomed Biotech Aktie

Marinomed Biotech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6

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31.03.2026 11:11:36

EQS-DD: Marinomed Biotech AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them




Marinomed Biotech AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

31.03.2026 / 11:10 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





Directors' Dealings Art 19 MAR

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a)

Name

Andreas Grassauer

2. Grund der Meldung

a)

Position/Status

Vorstand

b)

Erstmeldung/Berichtigung

Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a)

Name

Marinomed Biotech AG

b)

LEI

529900GN3B1EN80XF405

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden

a)

Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments

Bezugsrecht auf Aktien des Emittenten im Rahmen der Barkapitalerhöhung
 

Kennung

AT0000A3T5H4

b)

Art des Geschäfts

Erwerb: Einbuchung von Bezugsrechten (BZR), 4 BZR berechtigen zum Erwerb von 1 Aktie (angegebenes Volumen bezieht sich auf die maximal beziehbare Anzahl von AKtien)

c)

Preis(e) und Volumen

Preis

Volumen
   

14 EUR

33032 Stück

d)

Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen
   

14 EUR

33032 Stück

e)

Datum des Geschäfts

2026-03-27; UTC+02:00

f)

Ort des Geschäfts

OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes

Kontaktdaten

Name

Andreas Grassauer

E-Mail

andreas.grassauer@marinomed.com

Telefonnummer

+43 2262 90300

Ort und Datum

Vienna, 30.03.2026

31.03.2026 CET/CEST
View original content: EQS News















Language: English
Company: Marinomed Biotech AG
Hovengasse 25
2100 Korneuburg
Austria
Internet: www.marinomed.com



 
End of News EQS News Service




104076  31.03.2026 CET/CEST





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