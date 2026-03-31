Marinomed Biotech Aktie
WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6
|
31.03.2026 11:16:11
EQS-DD: Marinomed Biotech AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
|
Directors' Dealings Art 19 MAR
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
2. Grund der Meldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden
Kontaktdaten
31.03.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Marinomed Biotech AG
|Hovengasse 25
|2100 Korneuburg
|Austria
|Internet:
|www.marinomed.com
|End of News
|EQS News Service
|
104078 31.03.2026 CET/CEST
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