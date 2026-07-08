EQS-DD: Masterflex SE: BBC GmbH, Sale The fixed purchase price is EUR 14.00 per share. Earn-out: The purchase price will be increased by EUR 1.00 per share if the 100-day average trading price of ...



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



08.07.2026 / 12:53 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: BBC GmbH

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: Dr. First name: Andreas Last name(s): Bastin Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Masterflex SE

b) LEI

529900F7WN69SXTGTM29

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0005492938

b) Nature of the transaction

Sale The fixed purchase price is EUR 14.00 per share. Earn-out: The purchase price will be increased by EUR 1.00 per share if the 100-day average trading price of the share as of 31 December 2028 is EUR 17.00 or higher. The earn-out is payable on 16 January 2029.

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 14.0000 EUR 9,029,300.0000 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 14.0000 EUR 9,029,300.0000 EUR

e) Date of the transaction

06/07/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

08.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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