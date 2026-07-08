EQS-DD: Masterflex SE: BBC GmbH, Verkauf Der Fixkaufpreis beträgt EUR 14,00 je Aktie Besserungsschein: Erhöhung um EUR 1,00 je Aktie, sofern der 100 Tages-Durchschnittskurs der Aktie zum ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.07.2026 / 12:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: BBC GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Andreas Nachname(n): Bastin Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Masterflex SE

b) LEI

529900F7WN69SXTGTM29

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005492938

b) Art des Geschäfts

Verkauf Der Fixkaufpreis beträgt EUR 14,00 je Aktie Besserungsschein: Erhöhung um EUR 1,00 je Aktie, sofern der 100 Tages-Durchschnittskurs der Aktie zum 31.12.2028 bei EUR 17,00 oder höher liegt. Fälligkeit des Besserungsscheins: 16. Januar 2029

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 14,0000 EUR 9.029.300,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 14,0000 EUR 9.029.300,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

06.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

08.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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