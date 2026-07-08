Masterflex Aktie
WKN: 549293 / ISIN: DE0005492938
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08.07.2026 12:53:41
EQS-DD: Masterflex SE: BBC GmbH, Verkauf Der Fixkaufpreis beträgt EUR 14,00 je Aktie Besserungsschein: Erhöhung um EUR 1,00 je Aktie, sofern der 100 Tages-Durchschnittskurs der Aktie zum ...
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
08.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Masterflex SE
|Willy-Brandt-Allee 300
|45891 Gelsenkirchen
|Deutschland
|Internet:
|www.MasterflexGroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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105976 08.07.2026 CET/CEST
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