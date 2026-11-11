Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|
11.11.2026 17:43:51
EQS-DD: Mayr-Melnhof Karton AG: Peter Oswald, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
11.11.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Mayr-Melnhof Karton AG
|Brahmsplatz 6
|1040 Wien
|Austria
|Internet:
|www.mm.group
|LEI Code:
|5299001AMHDLKUM80611
|End of News
|EQS News Service
|
107956 11.11.2026 CET/CEST
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