Mayr-Melnhof Karton Aktie

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WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204

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11.11.2026 17:43:51

EQS-DD: Mayr-Melnhof Karton AG: Peter Oswald, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

11.11.2026 / 17:43 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Peter
Last name(s): Oswald

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Mayr-Melnhof Karton AG

b) LEI
5299001AMHDLKUM80611 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: AT0000938204

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
73.7183 EUR 2,000 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
73.7183 EUR 2,000 Units

e) Date of the transaction
11/11/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Vienna Stock Exchange
MIC: XWBO


11.11.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Mayr-Melnhof Karton AG
Brahmsplatz 6
1040 Wien
Austria
Internet: www.mm.group
LEI Code: 5299001AMHDLKUM80611



 
End of News EQS News Service




107956  11.11.2026 CET/CEST





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