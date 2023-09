EQS-DD: MBB SE: MBB Capital Management GmbH , buy

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



06.09.2023 / 16:00 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.















1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name





Name and legal form: MBB Capital Management GmbH





2. Reason for the notification



a) Position / status





Person closely associated with: Title: Dr. First name: Christof Last name(s): Nesemeier Position: Executive Chairman





b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

MBB SE

b) LEI

967600M9R4EFYLPNWR50

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share



ISIN: DE000A0ETBQ4





b) Nature of the transaction

Acquisition





c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s)



77.90 EUR 3739.20 EUR



78.00 EUR 14976.00 EUR



78.80 EUR 2758.00 EUR



78.80 EUR 1970.00 EUR



78.80 EUR 7092.00 EUR



78.80 EUR 25767.60 EUR



78.80 EUR 4964.40 EUR



78.90 EUR 2761.50 EUR



79.00 EUR 6715.00 EUR



79.00 EUR 1106.00 EUR



79.00 EUR 6004.00 EUR



79.00 EUR 3950.00 EUR



79.00 EUR 3950.00 EUR



79.00 EUR 237.00 EUR



79.00 EUR 2449.00 EUR



79.00 EUR 1659.00 EUR



79.00 EUR 13430.00 EUR



79.00 EUR 16195.00 EUR



79.20 EUR 1980.00 EUR



79.30 EUR 2696.20 EUR



79.30 EUR 793.00 EUR



79.30 EUR 34178.30 EUR



79.30 EUR 158.60 EUR



79.30 EUR 4995.90 EUR



79.70 EUR 9643.70 EUR



79.70 EUR 1195.50 EUR



79.70 EUR 5897.80 EUR



79.70 EUR 18570.10 EUR



79.70 EUR 30923.60 EUR



79.70 EUR 25902.50 EUR



79.70 EUR 3506.80 EUR



78.80 EUR 4885.60 EUR



79.00 EUR 10823.00 EUR



79.10 EUR 316.40 EUR



79.20 EUR 7920.00 EUR



79.30 EUR 7533.50 EUR



79.40 EUR 7622.40 EUR



79.40 EUR 794.00 EUR



79.40 EUR 7225.40 EUR



79.40 EUR 32157.00 EUR



78.80 EUR 2679.20 EUR



79.00 EUR 10823.00 EUR



79.20 EUR 316.80 EUR



79.30 EUR 7850.70 EUR



79.30 EUR 793.00 EUR



79.30 EUR 1189.50 EUR



79.30 EUR 872.30 EUR



79.30 EUR 3965.00 EUR



79.30 EUR 5551.00 EUR



79.30 EUR 158.60 EUR



79.30 EUR 793.00 EUR



79.30 EUR 3965.00 EUR





d) Aggregated information

Price Aggregated volume



79.2129 EUR 378400.1000 EUR





e) Date of the transaction

04/09/2023; UTC+2

f) Place of the transaction





Name: Xetra MIC: XETR





a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

06.09.2023 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.eqs-news.com