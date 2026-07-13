EQS-DD: MBB SE: MBB Capital Management GmbH , buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



13.07.2026 / 18:20 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: MBB Capital Management GmbH

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: Dr. First name: Christof Last name(s): Nesemeier Position: Executive Chairman

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

MBB SE

b) LEI

967600M9R4EFYLPNWR50

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000A0ETBQ4

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 165.40 EUR 13,232.00 EUR 165.60 EUR 23,515.20 EUR 165.60 EUR 4,968.00 EUR 165.60 EUR 12,916.80 EUR 165.60 EUR 16,560.00 EUR 165.60 EUR 9,936.00 EUR 165.60 EUR 1,656.00 EUR 165.60 EUR 2,815.20 EUR 165.60 EUR 2,815.20 EUR 165.60 EUR 6,955.20 EUR 165.60 EUR 2,649.60 EUR 165.60 EUR 9,439.20 EUR 165.60 EUR 81,144.00 EUR 165.60 EUR 32,623.20 EUR 165.80 EUR 3,316.00 EUR 166.00 EUR 3,320.00 EUR 166.00 EUR 6,474.00 EUR 166.00 EUR 19,256.00 EUR 166.00 EUR 1,162.00 EUR 166.00 EUR 4,980.00 EUR 168.00 EUR 4,872.00 EUR 168.00 EUR 3,360.00 EUR 168.00 EUR 2,688.00 EUR 168.00 EUR 19,488.00 EUR 168.00 EUR 504.00 EUR 168.20 EUR 1,513.80 EUR 168.20 EUR 7,064.40 EUR 168.40 EUR 9,093.60 EUR 168.60 EUR 15,511.20 EUR 168.80 EUR 6,245.60 EUR 169.00 EUR 7,943.00 EUR 169.00 EUR 51,207.00 EUR 167.80 EUR 22,820.80 EUR 167.80 EUR 7,383.20 EUR 168.00 EUR 11,760.00 EUR 168.00 EUR 6,216.00 EUR 168.00 EUR 3,360.00 EUR 168.00 EUR 22,344.00 EUR 168.00 EUR 3,360.00 EUR 168.00 EUR 17,304.00 EUR 168.00 EUR 1,344.00 EUR 168.00 EUR 3,864.00 EUR 168.00 EUR 3,192.00 EUR 168.00 EUR 6,048.00 EUR 168.00 EUR 4,032.00 EUR 168.00 EUR 4,200.00 EUR 168.00 EUR 1,848.00 EUR 168.00 EUR 6,888.00 EUR 168.00 EUR 42,000.00 EUR 168.00 EUR 2,184.00 EUR 168.00 EUR 2,184.00 EUR 168.00 EUR 24,528.00 EUR 168.00 EUR 2,688.00 EUR 168.00 EUR 7,224.00 EUR 168.00 EUR 5,544.00 EUR 168.00 EUR 2,016.00 EUR 168.00 EUR 504.00 EUR 167.60 EUR 149,666.80 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 167.1976 EUR 753,727.0000 EUR

e) Date of the transaction

08/07/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

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