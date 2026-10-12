MBB Aktie

MBB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ETBQ / ISIN: DE000A0ETBQ4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.10.2026 14:30:38

EQS-DD: MBB SE: MBB Capital Management GmbH , buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

12.10.2026 / 14:30 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: MBB Capital Management GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title: Dr.
First name: Christof
Last name(s): Nesemeier
Position: Executive Chairman

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
MBB SE

b) LEI
967600M9R4EFYLPNWR50 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A0ETBQ4

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
172.2000 EUR 2,066.40 EUR
172.2000 EUR 36,162.00 EUR
172.4000 EUR 1,206.80 EUR
172.4000 EUR 2,586.00 EUR
172.4000 EUR 1,034.40 EUR
172.6000 EUR 7,767.00 EUR
172.8000 EUR 2,592.00 EUR
173.2000 EUR 2,078.40 EUR
173.4000 EUR 14,392.20 EUR
173.6000 EUR 6,944.00 EUR
173.6000 EUR 14,582.40 EUR
173.6000 EUR 37,150.40 EUR
173.6000 EUR 1,215.20 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
173.0363 EUR 129,777.2000 EUR

e) Date of the transaction
09/10/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


12.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: MBB SE
Kurfürstendamm 188
10707 Berlin
Germany
Internet: www.mbb.com
LEI Code: 967600M9R4EFYLPNWR50



 
End of News EQS News Service




107476  12.10.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MBB SE

mehr Nachrichten

Analysen zu MBB SE

mehr Analysen
20.08.26 MBB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.26 MBB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.25 MBB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MBB SE 179,80 3,81% MBB SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen