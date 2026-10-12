MBB Aktie
WKN DE: A0ETBQ / ISIN: DE000A0ETBQ4
|
12.10.2026 14:30:38
EQS-DD: MBB SE: MBB Capital Management GmbH , Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
12.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MBB SE
|Kurfürstendamm 188
|10707 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.mbb.com
|LEI Code:
|967600M9R4EFYLPNWR50
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107472 12.10.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MBB SE
|
14:30
|EQS-DD: MBB SE: MBB Capital Management GmbH , buy (EQS Group)
|
14:30
|EQS-DD: MBB SE: MBB Capital Management GmbH , Kauf (EQS Group)
|
14:30
|EQS-DD: MBB SE: MBB Capital Management GmbH , buy (EQS Group)
|
14:30
|EQS-DD: MBB SE: MBB Capital Management GmbH , Kauf (EQS Group)
|
22.09.26
|Freundlicher Handel: SDAX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Mittag steigen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu MBB SE
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MBB SE
|179,80
|3,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.