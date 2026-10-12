MBB Aktie

MBB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ETBQ / ISIN: DE000A0ETBQ4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.10.2026 14:30:38

EQS-DD: MBB SE: MBB Capital Management GmbH , Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.10.2026 / 14:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: MBB Capital Management GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Christof
Nachname(n): Nesemeier
Position: Vorsitzender des Verwaltungsrates und Geschäftsführender Direktor

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
MBB SE

b) LEI
967600M9R4EFYLPNWR50 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0ETBQ4

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
167,4000 EUR 1.674,00 EUR
167,6000 EUR 1.005,60 EUR
167,6000 EUR 24.302,00 EUR
167,6000 EUR 2.011,20 EUR
167,6000 EUR 4.357,60 EUR
167,6000 EUR 6.871,60 EUR
167,6000 EUR 13.072,80 EUR
167,6000 EUR 5.028,00 EUR
167,6000 EUR 8.380,00 EUR
167,6000 EUR 13.743,20 EUR
167,2000 EUR 29.761,60 EUR
167,2000 EUR 32.771,20 EUR
167,2000 EUR 836,00 EUR
167,2000 EUR 7.189,60 EUR
167,2000 EUR 13.710,40 EUR
167,2000 EUR 2.675,20 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
167,3900 EUR 167.390,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
08.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


12.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: MBB SE
Kurfürstendamm 188
10707 Berlin
Deutschland
Internet: www.mbb.com
LEI Code: 967600M9R4EFYLPNWR50



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107472  12.10.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MBB SE

mehr Nachrichten

Analysen zu MBB SE

mehr Analysen
20.08.26 MBB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.26 MBB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.25 MBB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MBB SE 179,80 3,81% MBB SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen