EQS-DD: MBB SE: MBB Capital Management GmbH , Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.10.2026 / 14:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: MBB Capital Management GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Christof Nachname(n): Nesemeier Position: Vorsitzender des Verwaltungsrates und Geschäftsführender Direktor

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

MBB SE

b) LEI

967600M9R4EFYLPNWR50

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0ETBQ4

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 167,4000 EUR 1.674,00 EUR 167,6000 EUR 1.005,60 EUR 167,6000 EUR 24.302,00 EUR 167,6000 EUR 2.011,20 EUR 167,6000 EUR 4.357,60 EUR 167,6000 EUR 6.871,60 EUR 167,6000 EUR 13.072,80 EUR 167,6000 EUR 5.028,00 EUR 167,6000 EUR 8.380,00 EUR 167,6000 EUR 13.743,20 EUR 167,2000 EUR 29.761,60 EUR 167,2000 EUR 32.771,20 EUR 167,2000 EUR 836,00 EUR 167,2000 EUR 7.189,60 EUR 167,2000 EUR 13.710,40 EUR 167,2000 EUR 2.675,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 167,3900 EUR 167.390,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

12.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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